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İzmir'de tüp patladı: 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kafeteryada tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

28.07.2019 23:32 İzmir'de tüp patladı: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kafeteryada tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birgi Mahallesi Papaz Deresi mevkisinde bir kafeteryanın mutfağındaki tüp henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu kafeteryada yangın çıkarken iş yeri sahibi Uğur Dikicioğlu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
Başından yaralanan Dikicioğlu 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ödemiş, Birgi, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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