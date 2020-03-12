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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 125 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 125 sığınmacı kurtarıldı.

12.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:36
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 125 sığınmacı kurtarıldı
İzmir 'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 125 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.
Dikili Madra Çayı, Menderes Özdere ve Çeşme Karaada açıklarındaki kurtarma operasyonlarında 73 Afganistan, 30 Kongo, 13 Orta Afrika, 5 Somali, 3 Suriye ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 125 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir, Güncel

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