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İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı

İzmir açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı.

07.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:02İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı
açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. O anlar, Türk mürettebat tarafından da anbean kaydedildi.

İzmir'in Dikili İlçesi Bademli Mahallesi açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. Yunan botunun Türk karasularından çıkarıldığı anlar, Türk sahil güvenlik botunun içinden kameraya kaydedildi.

Görüntüde, botu kullanan Sahil Güvenlik personelinin, "Yeterli mi komutanım?" diye sorduğu da duyuluyor. - ANKARA

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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7.03.2020 13:16:25