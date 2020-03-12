İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
12.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:55
İzmir 'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Ekipleri, dün saat 08.15 sıralarından, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Bahse konu lastik bot tespit edilerek bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacı kurtarıldı. - İZMİR
Sahil Güvenlik Ekipleri, dün saat 08.15 sıralarından, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Bahse konu lastik bot tespit edilerek bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacı kurtarıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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