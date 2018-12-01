İzmir
'de, Türkiye- Romanya
dostluk konseri düzenlendi.
İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 140. yılı dolayısıyla İzmir Devlet Opera ve Balesi, Romanya-Köstence Devlet Opera ve Balesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde dostluk konseri gerçekleştirildi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'ndeki etkinlikte, Türk ve Rumen bestecilerin eserleri seslendirildi. Gecede ayrıca opera ve operetlerden aryalar, düetler sahnelendi.
Konuk Rumen şef Vladimir Lungu yönetiminde, sopranolar Nicoleta Ardelean, Aytül Büyüksaraç, Laura Eftimie, Burçin Savigne, Daniela Vladescu, tenorlar Razvan Sararu ve Aydın
Uştuk ile bariton Cengiz Sayın sahne aldı.
Türkiye ve Romanya'nın diplomatik ilişkilerinin 140. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi solistleri, 26 Ekim'de Romanya'nın Köstence kentine sahne almıştı.
Türkiye,İzmir,Romanya
01 Aralık 2018 Cumartesi 22:14