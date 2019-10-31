İzmir'de ücretsiz felsefe seminerleri başlıyor

Türkiye'nin önde gelen felsefecileri İzmir'de buluşuyor. Felsefe sevenler beş hafta boyunca cumartesi günleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz seminerlere katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, felsefe eğitimi alan veya felsefeye ilgi duyan İzmirlileri ücretsiz seminerlerde buluşturmaya devam ediyor. İlki geçtiğimiz yıl "Aydınlanma ve Felsefe" başlığı ile düzenlenen ve üç bine yakın katılımcının izlediği felsefe seminerlerinin ikincisi 2 Kasım 2019 Cumartesi günü başlıyor. Türkiye'nin önde gelen felsefecileri beş hafta boyunca saat 11.00 ile 15.00 arasında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşacak.

Seminer maratonunun ilk haftasında Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ile Prof. Dr. Yusuf Mehmet Örnek "Felsefe ve Hukukta Adalet"; 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Prof. Dr. Cengiz Çakmak, İhsan Eliaçık, Ayşe Sucu "Adalet ve Din"; 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Prof. Dr. Solmaz Zelyut, İlhan Cihaner, Doç. Dr. Devrim Sezer "Adalet ve Hakikat"; 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Dr. Güçlü Ateşoğlu, Dr. Ünsal Doğan Başkır ile Av.Sera Kadıgil "Adalet ve Politika"; 30 Kasım 2019 Cumartesi günü Prof. Dr. Hülya Şimga, Dr.Şerif Onur Bahçecik ile Av. Kerem Dikmen ise "Adalet Talebi ve Toplumsal Hareketler" konularında seminer verecek. Ücretsiz seminerlerin ilk oturumunda konukların sunumları, ikinci oturumda ise soru cevap bölümü olac ak.