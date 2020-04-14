İzmir'de ücretsiz maske dağıtımına başlandı

İZMİR'de, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonrasında ücretsiz maske dağıtımı başlandı. Vatandaşlar, telefonlarına gelen kod ile maskelerini ücretsiz olarak eczanelerden alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından İzmir 'de de ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir'deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti. Sayılkan, "20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek. Birçok alanda maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde eczanelerimizden dağıtılacak ücretsiz maskeler, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli. Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MASKELER ECZANELERE GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren eczanelere maske dağıtılmaya başlanırken, eczacılar vatandaşları yığılmalara karşı uyardı. Eczacı Ali Özcan (60), "Devlet tarafından gönderilen maskeleri ücretsiz olarak halkımıza dağıtacağız. Koronavirüsle olan savaşta, eczacılar olarak en ön saflarda mücadele vermeye devam edeceğiz. Telefonlarına gelen şifreyi getiren vatandaşlarımıza 10 gün içinde maskelerini almalarını hatırlatmakta fayda var. Şifre gelmeyen vatandaşlarımızdan ricam maske almak için eczanelerde yığılmalara sebebiyet vermesinler. Bize de sabah erken saatlerde 10 paket maske geldi. Vatandaşlarımıza bu hizmeti vermeye hazırız" dedi.

Eczacı Elif Dinçarslan ise, "Maskeler elimize ulaştı. Cep telefonlarına kod gelen vatandaşlarımız gelip maskelerini alabilirler. Talepler var. Ancak cep telefonlarına kod gelmeyen vatandaşlarımıza maske teslim edemeyeceğiz. Yani hem vatandaşlarımız bunun için dışarıya çıkmasın hem de eczanelerde yığılma olmasın" dedi.