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İzmir'de Ukraynalı kadının şüpheli ölümü

İzmir'in Menemen ilçesinde arkadaşı ile birlikte yaşayan Ukrayna vatandaşı genç kadının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

14.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:24İzmir'de Ukraynalı kadının şüpheli ölümü
'in ilçesinde arkadaşı ile birlikte yaşayan vatandaşı genç kadının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 18.00 sıralarında 30 Ağustos Mahallesi 7124 sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E., ile Ukrayna uyruklu arkadaşı Valentyna Kovalchuk (35), 25 gündür birlikte yaşamaktadır. Valentyna Kovalchuk'un 3 gündür rahatsız olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini kendisine söylediğini iddia eden S.E., olay günü çorba vermek için eve gittiğini ve arkadaşı Kovalchuk'un koltukta ağzı köpüklü bir şekilde hareketsiz oturduğunu gördü. Bunun üzerine Kovalchuk'u tedavisini yaptırmak üzere Menemen Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kovalchuk'un asıl ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. - İZMİR

Menemen, Ukrayna, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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