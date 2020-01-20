İzmir'de 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'

İZMİR'de İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020'de, 'Tarımda yapay zeka' konusu ele alındı. Kongrede yapılan sunumda; tarımın istihdam açısından Türkiye'de önde gelen sektörlerden olduğu belirtilerek, daha verimli ve etkin çözümler üreten yapay zeka teknolojilerinin tarım ve kırsal kalkınma açısından önemli olduğu vurgulandı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020'ye; Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sağlık Bakanı Yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Dr. Şuayip Birinci, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şenel Komsuoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Yrd. Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Burak Öztop, Microsoft Teknolojiden Sorumlu Başkanı Onur Koç, Turkcell Yapay Zeka Analitik Çözümler Direktörü İnanç Çakıroğlu, TUSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı. 3 gündür devam eden kongrede ele alınan konulardan biri de tarımda yapay zeka oldu.

'TEKNOLOJİ TIPTA DAHA ÇOK KULLANILIR HALE GELECEK'

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise yapay zeka ile sağlıkta veri ve tecrübelerin kolaylıkla diğer insanlara aktarılabildiğini belirterek, "Teknoloji ne kadar hızla ilerlerse ilerlesin hekimliğin yerini alamayacak ama tıpta daha çok kullanılır hale gelecek" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 2020 yılında her 73 günde sağlık alanındaki verinin 2 katına çıktığını belirterek, yapay zekanın da en çok etkileyeceği alanların başında sağlık konusunun geldiğini aktardı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin, dünyanın geleceğini etkileyeceğini, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini kaydetti.

TABLET VE TELEFON İLE TARLALARA UZAKTAN KONTROL

Kongrenin düzenleme kurulunda yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, 'Klinisyenlerin Gözüyle Yapay Zeka-1' panelinde oturum başkanlığı yaptı. Ahu Pakdemirli, kongrenin sağlıkta yapay zekayla ilgili olduğunun ancak tarım ve gıda olmadan sağlığın da olamayacağının altını çizdi. Kongre kapsamında, tarımda yapay zeka kullanımı konusunda da sunum yapıldı. Sunumda; tarımın istihdam açısından Türkiye'de önde gelen sektörlerden olduğu belirtilerek, daha verimli ve etkin çözümler üreten yapay zeka teknolojilerinin tarım ve kırsal kalkınma açısından önemli olduğu vurgulandı. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal faaliyetlerden elde edilen verim ve üretimin tam olarak yeterli olmadığı belirtilen sunumda bu nedenle tarım ve kırsal kalkınmada üretim ve verimliliği artırmak için yapay zeka teknolojilerinin geliştirildiği, üretim ve satış stratejilerinin belirlenmesinde yapay zeka optimizasyon tekniklerinden faydalanıldığı dile getirildi. Sunumda, günümüzde uydu ve hava araçları ile otonom araçlar ve robotik sistemlerin tarımsal faaliyetlerde çok yaygın kullanıldığı ve akıllı tarım uygulamaları sayesinde çiftçilerin, tablet ya da telefon ile uzaktan tarlalarını kontrol edebildiği ve sulama, nem, ısı gibi birçok işlemi mobil uygulamalar ile takip edebildiği kaydedildi. Akıllı tarımla üretimde hız ve kazancın arttığı, çevre kirliliğinin azaltılarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunulduğu, su gibi doğal kaynakların israf edilmediği kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın akıllı tarım ve tarımda yapay zeka kullanımı konusunda yaptığı çalışmalar da detaylı olarak katılımcıların bilgisine sunuldu.

SÜNEYLE MÜCADELEYE 'YAPAY ZEKA' KATKISI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 40 yıllık tarımsal ve meteorolojik verilerle yaptığı yapay zeka destekli yazılım ile sünenin hangi tarlaya ineceği tespit edilerek, acil müdahale yapılabildiği belirtildi. Buna göre süneyle mücadele konusunda Kırşehir ve Aksaray'a yapılan saha denemelerinde yüzde 96 başarı sağlandığı, bu yıl ise Konya Ovası'nda hububat ekili arazilerde deneme yapılacağı, başarı sağlanması durumunda ülke geneline yaygınlaştırılacağı kaydedildi. Ayrıca serada kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlama makinesinin de 2020 yılında hizmete gireceği belirtildi.

Kongre alanına getirilen yerli insansı robotlar ise katılımcıların ilgisini çekti. Ahu Pakdemirli, katılımcılara insan organlarının resmedildiği tablo hediye etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise kongreye telgraf gönderip, yurt dışı programı nedeniyle katılamadığını belirterek, kongrenin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.