Haberler » Spor » İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak - Spor

İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak

Futbolda, merhum teknik direktör Ümit Kayıhan adıyla düzenlenecek İzmir 12 Yaş Altı Finalleri, 27 Ocak Pazartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

21.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:36İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak
Futbolda, merhum teknik direktör Ümit Kayıhan adıyla düzenlenecek 12 Yaş Altı Finalleri, 27 Ocak Pazartesi günkü müsabakalarla başlayacak.
Organizasyonun Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir sporunun simge isimlerinden Ümit Kayıhan'ı, bu organizasyon sayesinde anacaklarını ve adını gelecek kuşaklara taşıyacaklarını belirtti.
Toplantıya Kayıhan'ın eşi Sevil Kayıhan ile çocukları Nil ve Ekrem Kayıhan da katıldı.
Dört grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuva, 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart'ta tamamlanacak. Turnuva sonunda ise en iyi 16 isimden kurulacak İzmir Karması, 3-5 Nisan'da düzenlenecek 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak.
Organizasyonda yer alacak ekipler şöyle:
Kuzey Grubu: Aliağa Belediye Helvacıspor, Aliağa FK, Dadaşspor, Altınordu, Asarlık Gençlerbirliği, İzmir Deniz FK, Tellibahçe ve Basek
Batı Grubu: Canlıspor, İzmir Üçyol Gençlik, Pınargücü, Göztepe, Bronzordu FK, Fırat Seyhangücü, Buca Gençlerbirliği ve Karabağlar Arslangücü

Güney Grubu: Urla Belediyespor, İzmirspor, S.Ş.Seferihisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Torbalıgücü Gençlik, Tire Genç 1970 Spor, Torbalıspor ve Ödemişspor

Doğu Grubu: İlkadımspor, Yamaçgücü Spor, Mevlana Konurca Spor, Altay, İzmir DSİ Spor, Çamdibigücü Spor, Genç Özgürspor ve Bornova 1881 Spor

Ümit Kayıhan, Kayıhan, İzmir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:38  Marius Sumudica: "Menajerlik şirketine ortak olduğum kanıtlansın futbolu bırakırım"
16:42  Artistik cimnastik antrenörleri Bolu'da kampa girdi
16:37  Steven Nzonzi, West Ham United'la anlaşmak üzere
16:34  Çaykur Rizespor, Ivanildo Fernandes ve Andry Boriachuk ile sözleşme imzaladı
16:28  Bakan Kasapoğlu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası açılış törenine katıldı
21.01.2020 16:48:23