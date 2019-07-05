05.07.2019 15:21
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İzmir'de, ünlü markaların taklit ayakkabı ve terlikleri toplandı

İzmir

İZMİR'in Bornova ilçesinde, düzenlenen operasyonda, 13 iş yerinde yapılan aramada, üzerinde ünlü markaların taklidi olan 12 bin 920 çift ayakkabı ve terliğe el konuldu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, düzenlenen operasyonda, 13 iş yerinde yapılan aramada, üzerinde ünlü markaların taklidi olan 12 bin 920 çift ayakkabı ve terliğe el konuldu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki 13 iş yerine, ünlü markaların isimlerinin ve logolarının kullanıldığı taklit ayakkabı ve terlikler için denetim yapıldı. Denetimde yapılan aramalarda, 12 bin 920 çift taklit ayakkabı ve terlik ele geçirildi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde, 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. El konulan taklit ayakkabı ve terlikler, yediemin deposuna gönderildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Bornova, İzmir, Güncel

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