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İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İZMİR'deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama 1500 maske üretiyor.

30.03.2020 07:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:00
İzmir'de usta öğreticiler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

İZMİR'deki Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler, sağlık çalışanları için günde ortalama 1500 maske üretiyor. Gönüllüler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin günlük 3 bin maske ihtiyacının yarısını karşılıyor.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için gönüllü proje başlattı. Her gün halk eğitim merkezindeki sterilize edilmiş atölyelere gelen 20 usta öğretici, dikiş makinelerinin başına geçerek, hastanelerden gelen kumaşlarla tek kullanımlık maskeler dikiyor. Hastaneden gelen görevlinin gözetiminde dikilen maskeler, hem atölyelerde hem de hastanede ütülenerek, steril olması sağlanıyor. Bone, galoş, maske ile eldiven takarak çalışan ve günde ortalama 1500 maske üreten gönüllüler, bugüne kadar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelerdeki sağlık çalışanları ve hastaların kullanımı için 10 bin maske gönderdi. Tamamen gönüllü olarak her gün emek veren usta öğreticiler, maskelerin büyük önem taşıdığını ve sağlık çalışanlarına bu desteği sağlama konusunda borçlu olduklarını söyledi.

'MASKE İHTİYACINA DUYARSIZ KALMADIK'

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Karaca, "Saat 09.00'dan akşam 19.00'a kadar gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Bu işi vatan aşkıyla yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarım canla başla çalışıyorlar. Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

Usta öğreticilerden Meliha Gültekin ise, "Bize maske ihtiyacı konusunda çağrı geldi ve bu çağrıya duyarsız kalmadık. Günlerdir büyük özveriyle maskelerimizi dikiyoruz. Atölyemiz dezenfekte edildi, biz o şekilde girdik buraya. Her gün dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Eldivenlerimizi, maskelerimizi takıyoruz. Atölyeleri gün içinde 3-4 kez havalandırıyoruz. Böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, Çelebi, Güncel

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