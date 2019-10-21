Haberler » Güncel » İzmir'de üvey kardeş cinayeti

İzmir'de üvey kardeş cinayeti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi üvey kardeşi tarafından evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

21.10.2019 23:50İzmir'de üvey kardeş cinayeti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi üvey kardeşi tarafından evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can D. iddiaya göre, üvey kardeşi Alper D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper D. (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı. Bağrışmaları duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Can D.'nin vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi.
KURTULMAK İÇİN BALKONDAN ATLAMAK İSTEDİ
Bağrışmaları duyan komşular, Efe Can D'nin bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti.
Polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Efe Can D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
(Mustafa İç/İHA)

Bayraklı, Efe Can, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ/ 22 Ekim 2019
00:02 Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
00:02 Pendik'te iki aile arasında kavga: 6 yaralı
00:02 Üvey kardeşini bıçakla öldürdüğü iddiası
00:00 Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
23:58 "Yeni hükümeti Anayasa hükümleri doğrultusunda kuracağız"
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
22.10.2019 00:09:02