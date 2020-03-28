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İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, uygulama öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı.

28.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:37
İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı

KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından, uygulama öncesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı.

Türkiye 'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası otobüslerle yolculuk, Valilik onayına bağlandı. Bugün saat 17.00'da başlayacak uygulamayla bulundukları şehirden başka şehre gitmek isteyen vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak izin belgesi alacak. Uygulamaya öncesi sefer sayılarının, salgın nedeniyle yüzde 80 oranında düştüğü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son seferler yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesine gitmek için terminale gelen Turgay Felek, "Bence geç kalınmış, olumlu bir karar bu. Otobüsler aslında tehlike arz etmiyor, ancak insanlar önlemlerini almazlarsa elbette otobüs içinde de bulaşma riski oldukça yüksek ve tehlikeli. Yani otobüsleri tehlikeli yapanların insanlar olduğunu söyleyebilirim. Ben 2 gün önceden biletimi ayırttım, bulana kadar da zorlandım. Memleketim Milas'a gidiyorum. Son gün gitmiş olduk" dedi.

'ÖNCEDEN UYARMALARI GEREKİYORDU'

Muğla'nın Bodrum ilçesine gidecek olan Fuat Duyar ise, "Bilet almakta çok zorlandım. Bodrum'dan Ankara'ya gittim göz ameliyatı için. Hastanede randevular iptal olunca geri dönmek zorunda kaldım. Ankara'da zor bindim otobüse, ancak İzmir'e geldim, buradan gidiyorum. Bu seyahat olayında önceden herkesi uyarmaları gerekiyordu. Yolda olanlar evlerine dönmeliydi, bir anda kesilmemeliydi. Biraz mağdur olan insanlar var. Neyse ki son anda da olsa ben dönebiliyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel

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