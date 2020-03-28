Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2)

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADIKoronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı.

28.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:47
İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2)

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADI

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhaneler malzemelerini toplayıp faaliyetlerine ara verdi. Bir süredir, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, bu yüzden de fiyatların yüksek olduğunu söyleyen firma yetkilileri, son gün yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yetkilisi Faruk Hilaloğlu, "Fiyatlarımız, araçlara az yolcu alındığı için doğal olarak yükseldi. Bugün gitmek zorunda olduğu yere bilet soranlar ve alamayıp mecburen burada kalanlar oldu. Otobüsler dolu olduğu için, yeterli yolcu sayısına ulaşılamadığı için otobüs kalkmadı ve insanlar bilet bulamadılar" dedi. Bir diğer firma yetkilisi Emrah Kaplancı ise, "Biz zaten kurallara uyuyorduk. Birçok firma da kurallara uyuyordu. 50 kişilik araçlara 20 müşteri alıyorduk. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükselmişti ama müşteriler de bu durumu kabullenmişlerdi. Böyle olunca hepimiz mağdur olduk" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN'

Bir başka firma yetkilisi Hatip Bozkan ise, "2 tane tabelaya 7 bin TL para veriyoruz. İstanbul biletinin fiyatı 100 TL'den 140 TL'ye, Muş biletlerinin fiyatı 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi. Ancak gitmek zorunda olanlar gidiyordu ve bu artışlar keyfi olmadığı için de anlaşılıyordu. Sokağa çıkma yasağı gelsin ve herkes evinde otursun, sorun böyle çözülür. Bu şekilde sadece biz mağdur oluyoruz" dedi.

'KENDİ İMKANLARIMLA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Bodrum'a gitmek için iki çocuğuyla beraber otogara gelen, ancak bilet bulamadığı için gidemeyen vatandaşlardan Firdevs Cihan, "Çocuklarım Edremit'te, babaannesinin yanındaydı. Onları oradan aldım. Oradan Bodrum'a bilet bulamadığım için İzmir'e bilet aldım ve çocuklarımla beraber buraya geldim. Buradan Bodrum'a bilet bulabileceğimi düşündüm ama buradan da bulamadım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek Haberler
Bakan Soylu: Özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşi ölçülecek
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı Haberler
Küstah sözler söyleyen öğrenci, karantinadan gözaltına alındı
Bilim Kurulu üyesi ’Gevşemeyin’ dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla biter
Rusya’da ’Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor’ iddialarına ’ayılı’ cevap geldi Haberler
Rusya'da "Sokağa çıkma yasağına karşı aslan kullanılıyor" iddialarına "ayılı" cevap geldi
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi Haberler
Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına ara verdi
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti Haberler
Zabıtanın tezgahına el koyduğu simitçi, intihara teşebbüs etti
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: FATİH'TE PARKTA TOPLU ŞEKİLDE ALKOL ALAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ - Haber 19:00: AYDIN Eski eşini ve oğlunu öldüren katil zanlısı yakalandı, ölenler toprağa verildi - Haber 19:00: BURDUR Otomobille taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Haber 19:00: ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN ULAŞIMDA ALINAN KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI - Haber 19:00: Afyonkarahisar'da 2060 haneli mahalleye giriş-çıkışlara denetim getirildi - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin