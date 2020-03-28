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İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2)

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADIKoronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı.

28.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:28
İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2)

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADI

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhaneler malzemelerini toplayıp faaliyetlerine ara verdi. Bir süredir, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, bu yüzden de fiyatların yüksek olduğunu söyleyen firma yetkilileri, son gün yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yetkilisi Faruk Hilaloğlu, "Fiyatlarımız, araçlara az yolcu alındığı için doğal olarak yükseldi. Bugün gitmek zorunda olduğu yere bilet soranlar ve alamayıp mecburen burada kalanlar oldu. Otobüsler dolu olduğu için, yeterli yolcu sayısına ulaşılamadığı için otobüs kalkmadı ve insanlar bilet bulamadılar" dedi. Bir diğer firma yetkilisi Emrah Kaplancı ise, "Biz zaten kurallara uyuyorduk. Birçok firma da kurallara uyuyordu. 50 kişilik araçlara 20 müşteri alıyorduk. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükselmişti ama müşteriler de bu durumu kabullenmişlerdi. Böyle olunca hepimiz mağdur olduk" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN'

Bir başka firma yetkilisi Hatip Bozkan ise, "2 tane tabelaya 7 bin TL para veriyoruz. İstanbul biletinin fiyatı 100 TL'den 140 TL'ye, Muş biletlerinin fiyatı 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi. Ancak gitmek zorunda olanlar gidiyordu ve bu artışlar keyfi olmadığı için de anlaşılıyordu. Sokağa çıkma yasağı gelsin ve herkes evinde otursun, sorun böyle çözülür. Bu şekilde sadece biz mağdur oluyoruz" dedi.

'KENDİ İMKANLARIMLA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Bodrum'a gitmek için iki çocuğuyla beraber otogara gelen, ancak bilet bulamadığı için gidemeyen vatandaşlardan Firdevs Cihan, "Çocuklarım Edremit'te, babaannesinin yanındaydı. Onları oradan aldım. Oradan Bodrum'a bilet bulamadığım için İzmir'e bilet aldım ve çocuklarımla beraber buraya geldim. Buradan Bodrum'a bilet bulabileceğimi düşündüm ama buradan da bulamadım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel

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