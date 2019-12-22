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İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşının doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanınca fenalaştığı öne sürülen Yusuf A. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

22.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:18 İzmir'de, uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü

İZMİR'in ilçesinde, arkadaşının doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanınca fenalaştığı öne sürülen Yusuf A. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Yusuf A., doğum günü partisi için evde bir araya geldiği bir grup arkadaşıyla iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle bir süre sonra fenalaşan Yusuf A.'yı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf A.'yı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf A., doktorların müdahalesine karşın kurtarılmadı. Yusuf A., otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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