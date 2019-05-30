İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İzmir
'in Kiraz
ve Ödemiş
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin 285 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya
Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu kenevir kokusunu engellemek için üzerine kekik ekilmiş halde bulunan bin 7 kök keneviri ele geçirdi.
Şüphelilerin, kenevirleri sulamak için 300 metre hortum döşedikleri tespit edildi.
Ödemiş'teki operasyonda ise Hacı Hasan Mahallesinde ormanlık alana ekilmiş 278 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.
Ödemiş
, Kenevir
, İzmir
, Güncel
Kaynak: AA