30.05.2019 15:56
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İzmir'de uyuşturucu operasyonları

İzmir

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin 285 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin 285 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya Mahallesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu kenevir kokusunu engellemek için üzerine kekik ekilmiş halde bulunan bin 7 kök keneviri ele geçirdi.
Şüphelilerin, kenevirleri sulamak için 300 metre hortum döşedikleri tespit edildi.
Ödemiş'teki operasyonda ise Hacı Hasan Mahallesinde ormanlık alana ekilmiş 278 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi. Ödemiş, Kenevir, İzmir, Güncel
Kaynak: AA