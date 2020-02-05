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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı.

05.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:58İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
'in ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 13'ü yakalandı. Diğer şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince Ödemiş, Nazilli ve Kiraz ilçelerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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