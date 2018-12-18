İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

İzmir
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlarda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kokuya duyarlı narkotik dedektör köpekler de operasyonda görev aldı. Çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 16 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR
Uyuşturucu Ticareti,İzmir
Kaynak: İHA