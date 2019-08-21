İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

AYDIN'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 1301 kök Hint keneviri ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Güncel Kaynak: DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak'un Çobanisa Mahallesi ve Karacasu'nun Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 1301 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.