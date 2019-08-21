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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

AYDIN'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 1301 kök Hint keneviri ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi.

21.08.2019 17:29 İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
AYDIN'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında  1301 kök Hint keneviri ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak'un Çobanisa Mahallesi ve Karacasu'nun Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 1301 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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