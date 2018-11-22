İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir
'in Menemen
ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Asarlık
Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli T.S'yi (20) gözaltına aldı.
Zanlının üst aramasında 15 uyuşturucu hap ve satışa hazır hale getirilerek paketlenmiş 10 esrar, evinde yapılan aramada ise 109 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Menemen,İzmir
22 Kasım 2018 Perşembe 17:05