İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde düzenlenen operasyonda 662 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reisdere mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan C.G. ve A.K gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüphelilerin uyuşturucuyu R.T'den aldıklarını tespit ederek bu kişiyi de yakaladı.
R.T'nin ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda 162 gram esrar daha ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" yapmak suçundan tutuklandı, diğer 2 zanlı ise serbest bırakıldı.
Çeşme,İzmir
13 Aralık 2018 Perşembe 09:09