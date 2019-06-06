İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Tire
'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tire Jandarma
Komutanlığı ekipleri S.Y'nin Eğridere
Mahallesindeki evine baskın yaptı.
S.Y'nin evinde yapılan incelemede, iki farklı çuval içinde 18 kilo kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 147 kök kenevir, satışa hazır halde 66 tane 4-5 gramlık paket uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
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