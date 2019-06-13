13.06.2019 11:20
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 770 kök Hint Keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 770 kök Hint Keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup amirliği ekipleri, Kiraz ilçesi Çatak Mahallesindeki ormanlık alanda Hint Keneviri yetiştirilerek uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, araziye ekili 770 kök Hint Keneviri ele geçirdi.
Ekipler, M.D ile oğulları H.D ve M.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İzmir, Güncel