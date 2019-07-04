04.07.2019 19:43
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerin bahçelerinde ve yakındaki ormanlık alanda incelemeler yapan ekipler, 450 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler İ.S. (56), M.S. (30), S.S. (36) ve S.S. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.S. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Ödemiş, İzmir, Güncel

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