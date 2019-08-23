Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

23.08.2019 19:50 İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir evde, 'skunk' yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, esrar ve 'skunk' yetiştirilmek için kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.R.N. ve A.G., emniyete götürüldü.



Gaziemir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18   - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
20:16   Sahil güvenlik helikopteri, afetzedeler için havalandı
20:14   samsun'da sağanak; yeşil dere taştı, yollar göle döndü / ek fotoğraflar
20:12   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan temasları
20:12   AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
20:11   Mersin'de Emine Bulut cinayeti protestosu
20:10   "Bu çatının altından ayrılanların hiç birinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır"