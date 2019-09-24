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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

24.09.2019 17:56İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştı.
İhtara uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonrası durduruldu.
Araçtaki aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. B.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde 36,5 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.
Soruşturma kapsamında Z.Y, N.Y. ve A.M. de gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y tutuklanırken A.M. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.Y. ile N.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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