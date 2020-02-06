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İzmir'de uyuşturucu şüphelisi 13 kişi adliyede

İZMİR'in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde imal edip, sattıkları gerekçesiyle jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

06.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:10İzmir'de uyuşturucu şüphelisi 13 kişi adliyede

İZMİR'in ve Kiraz ilçeleri ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde imal edip, sattıkları gerekçesiyle jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi. 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 16 şüpheli için 'in Ödemiş ve Kiraz ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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