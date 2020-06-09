İzmir'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltıİZMİR merkezli 3 ilde, torbacı olarak tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

09.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:29
İzmir'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
İZMİR merkezli 3 ilde, torbacı olarak tabir edilen ve sokaklarda uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve halk arasında torbacı denilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 385 tablet uyuşturucu hap ve uyuşturucu elde etmek amacıyla yetiştirilen 2 kök hintkeneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İzmir’de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Güncel, Haber

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