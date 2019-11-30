İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

İZMİR'de uşuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde 3 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 228 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.