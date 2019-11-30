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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

İZMİR'de uşuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

30.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:03İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

İZMİR'de uşuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde 3 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 228 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Uyuşturucu Ticareti, Güncel

Kaynak: DHA

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