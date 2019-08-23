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İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu üretilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.08.2019 22:02 İzmir'de uyuşturucu üretilen eve polis baskını
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evin imalathaneye dönüştürülerek uyuşturucu üretilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen evde esrar ve skunk üretimi için düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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