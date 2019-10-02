Haberler » 3. Sayfa » Haber

İzmir'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan iki kişiyi gözaltına aldı.

02.10.2019 14:09İzmir'de üzerinde uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan iki kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bostanlı semtinde Uğur Mumcu Parkı civarında devriye görevini icra eden polis ekipleri, sokak üzerinde kilidi açık bir şekilde olan bir motoru fark etti. Bunun üzerine motorun çalıntı veya kayıp durumunu sorgulamak isteyen polis, bir apartmandan çıkan iki şahsa motorun kendilerine ait olup olmadığını sordu. T.A isimli şahıs polis ekibini görünce apartmanın içine doğru kaçarken, E.D isimli şahıs motorun kendisine ait olduğunu söyledi. Apartmana kaçan T.A. isimli şahsı tekrar çağıran polisler, durumdan sonuç alamayınca E.D isimli şahsa GBT sorgusu yaptı. Sorgunun ardından bina etrafında gizlice bekleyen polisler, bir süre sonra iki şahsı ellerinde şeffaf bir poşetle apartmandan dışarı çıktığını gördü. Polislerin kendilerine yaklaştığını gören şahıslar kaçmaya çalışsa da uzaklaşamadan yakalandı. Şahısların üzerinde arama yapan polisler, 682 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 bin 542 TL ele geçirdi. Şahısların evinde de arama yapan polisler, 10 gram uyuşturucu maddeye el koydu. Gözaltına alınan T.A ve E.D isimli şahıslar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Karşıyaka, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
PAMİR APARTMANI SAKİNİ:bu güzel yakalamayı 3 gece kartalı gerçekleştirdi polisler kısımı bekçiler olmalı evimin balkonundan herşeyi izledim allah bekçilerden razı olsun tüm gece sokaktalar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:21 Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi
21:04 Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
20:59 Kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
20:58 Urla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
20:50 Annesinin doğurduktan sonra çöpe attığı bebek köpekler parçalamak üzereyken kurtarıldı
20:46 Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.. O anlar kamerada
20:41 Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı