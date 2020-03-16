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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

16.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:06
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İzmir 'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin saat 18.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Denizcilik, İzmir, Güncel

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