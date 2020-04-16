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İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu evlerinde karantinada bulunanları ziyaret etmeye başladı

İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tespit edilen, tedavilerinin ardından evlerinde izolasyonları devam eden vatandaşları da ziyaret etmeye başladı.

16.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:40
İzmir'de Vefa Sosyal Destek Grubu evlerinde karantinada bulunanları ziyaret etmeye başladı
İzmir 'de Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tespit edilen, tedavilerinin ardından evlerinde izolasyonları devam eden vatandaşları da ziyaret etmeye başladı.
Karabağlar Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında yapılan tahliller sonucu hastalığı taşıdığı belirlenen, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen kişilerle ilgili özel çalışma yapma kararı aldı.
Bu kapsamda 8 görevliden oluşan vefa ekibi, pazartesi gününden bu yana özel kıyafetler giyerek 14 günlük izolasyon süresini evlerinde geçiren vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olduğunu, bu zor süreçte vatandaşların memnuniyeti için kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.
Vefa grubunun 65 yaş ve üstü evlerinden çıkamayan vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Öneği, "Bu zor günlerde Kovid-19 teşhisi konulan tedavisinin hastanede tamamlanmasının ardından taburcu edilerek, izolasyon süresi evinde devam eden vatandaşlarımız için de bir çalışma başlattık. İzolasyon süreci ile ilgili vefa grubuna ulaşan bilgiler dahilinde vefa grubu üyeleri onları ziyaret ederek ihtiyaçları konusunda destek oluyor." dedi.
Devletin tüm olanaklarıyla her zaman vatandaşının yanında olduğunu hatırlatan Öneği, "Bu süreçte İzmir Valimiz Erol Ayyıldız'ın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Karabağlar, İzmir, Güncel
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