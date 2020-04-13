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İzmir'de vicdansızlık: Çöpe atılan kedi yavruları kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, poşet içerisinde çöpe atılan 4 kedi yavrusu, duyarlı bir vatandaşın mahalle muhtarına haber vermesi ve muhtarında Çeşme Belediyesi Veteriner Kliniğini araması sonucu kurtarıldı.

13.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:13
İzmir'de vicdansızlık: Çöpe atılan kedi yavruları kurtarıldı
İzmir 'in Çeşme ilçesinde, poşet içerisinde çöpe atılan 4 kedi yavrusu, duyarlı bir vatandaşın mahalle muhtarına haber vermesi ve muhtarında Çeşme Belediyesi Veteriner Kliniğini araması sonucu kurtarıldı.

Vicdanları sızlatan olay, Çeşme ilçesi Ardıç Mahallesi'nde meydana geldi. Çöpte bir poşet içerisinde kedi yavruları olduğunu gören bir vatandaş, Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi'yi aradı. Olay yerine gelen Mahalle Muhtarı Güven, yavru kedileri çöpten alarak, hemen Çeşme Belediyesi Veteriner Kliniğini aradı. Kısa sürede gelen veteriner, yavru kedileri tedavi etmek ve koruma altına almak üzere teslim aldı.

Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, yavru kedilerin poşet içerisinde çöpe atılmasına üzüldüğünü söyleyerek, "Çok vicdansızca, insanlığın canavara dönüştüğü bir duruma şahit oldum. Dört tane yeni doğmuş kedi yavrusunu, poşetin içine koyup çöp tenekesine atmışlar. Şans eseri bir vatandaşımız bulup bana haber verdi ve hemen müdahalede bulunup, Çeşme Belediyemizin veteriner ekibini aradık. Çok kısa süre içerisinde gelip kedi yavrularını aldılar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çeşme Belediyesi, Çeşme, İzmir, Güncel
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