02.07.2019 18:18
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İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir vidanjörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesi Karakuzu Mahallesi ve Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücü E.K.yönetimindeki 35 ENP 51 plakalı vidanjör, Karakuzu yönünden ilçe merkezine hareket halindeyken Çıtak Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü E.K. yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir'de vidanjör devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Aliağa, Çıtak, İzmir, Yerel

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