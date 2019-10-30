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İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi devam ediyor

İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi devam ediyor İşçiler sabah 9'dan beri alacakları için eylemdeİZMİR - İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak eylem yaptılar.

30.10.2019 18:28
İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi devam ediyor
İşçiler sabah 9'dan beri alacakları için eylemde
İZMİR - İzmir Konak'ta bir şantiyede maaşlarını 5 aydır alamadıklarını iddia eden 8 işçi, vincin üzerine çıkarak eylem yaptılar. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylem sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay Konak ilçesi Halkapınar semtinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. 5 aydır maaş alamadıklarını iddia eden 8 işçi, sorunlarını ustabaşına bildirdi. Olumlu bir yanıt alamayan işçiler sabah 09.00 sıralarında iki ayrı vincin tepesine çıkarak durumu protesto etti.
İşçilerin maaş alamadıkları için vincin tepesine çıkarak başlattıkları protesto, 8. saatini de geride bıraktı. İşçileri ikna çabası sürerken, olay yerinde polis ekiplerinin yanı sıra 110 AKS ve sağlık ekiplerinin bekleyişi devam ediyor.
İzmir'de vince çıkan işçilerin eylemi devam ediyor

Sabah, İzmir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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