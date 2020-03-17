İzmir'de virüs fırsatçılarına denetim
İzmir'de korona virüsü nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarken, Bayraklı Belediyesi, "virüs fırsatçılarına" fırsat vermedi.
17.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
İzmir 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarken, Bayraklı Belediyesi, "virüs fırsatçılarına" fırsat vermedi. Özellikle gıda ve hijyen malzemeleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler, fahiş fiyat uygulayanları uyardı.
Tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehdidi karşısında önlemlerini artıran İzmir'deki Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 30 kişilik bir ekip kurarak temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin (BAYSEM) yanı sıra cami, kilise ve cemevi gibi tüm ibadethaneler, spor tesisleri ile çocuk parklarını dezenfektan malzemelerle tek tek temizledi. Ayrıca çalışmalarda; çöp konteynerleri, mazgallar ve parklardaki banklar da elden geçirildi.
Fahiş fiyat denetimi
Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de, talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Virüs tehdidi nedeniyle; özellikle hijyen malzemeleri, kolonya, maske, makarna, un, kuru bakliyat gibi gıdalara yönelik talep artışı yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerleri ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, yüksek fiyat artışı yapan iş yerleri, cezai işlem uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
Korona virüsü riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 10 bin broşür bastırdı. Alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşür, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda dağıtıldı. Merkezi yerlerde ise afiş ve billboardlar yoluyla korunma yöntemleri anlatıldı. - İZMİR
Tüm dünyayı sarsan korona virüsü tehdidi karşısında önlemlerini artıran İzmir'deki Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 30 kişilik bir ekip kurarak temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin (BAYSEM) yanı sıra cami, kilise ve cemevi gibi tüm ibadethaneler, spor tesisleri ile çocuk parklarını dezenfektan malzemelerle tek tek temizledi. Ayrıca çalışmalarda; çöp konteynerleri, mazgallar ve parklardaki banklar da elden geçirildi.
Fahiş fiyat denetimi
Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de, talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Virüs tehdidi nedeniyle; özellikle hijyen malzemeleri, kolonya, maske, makarna, un, kuru bakliyat gibi gıdalara yönelik talep artışı yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerleri ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, yüksek fiyat artışı yapan iş yerleri, cezai işlem uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.
Korona virüsü riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 10 bin broşür bastırdı. Alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşür, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda dağıtıldı. Merkezi yerlerde ise afiş ve billboardlar yoluyla korunma yöntemleri anlatıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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