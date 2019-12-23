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İzmir'de yağmur altında "su kuyruğu"

İzmir'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.

23.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:34 İzmir'de yağmur altında
'de dün başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisinin ardından ihtiyaçlarını yağmur altında tankerlerden karşılayan vatandaşlar ellerinde bidonlarla uzun kuyruk oluşturdu.
Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, ile Buca ilçelerine dün akşamdan itibaren su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor.
Sağanak yağış altında ellerindeki bidonlarla uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, yetkililere tepkilerini dile getirdi.
Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semti'nde yaşayan Rıdvan Yılmaz, dünden beri yaşadıkları susuzluk nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek mahalle sakinlerinin tankerlerden su almak için uzun kuyruklarda beklediğini aktardı.
Suyun insan hayatı için önemine değinen Yılmaz, 60 saatlik sürenin çok uzun olduğunu ve belediyenin en kısa sürede sorunu çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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