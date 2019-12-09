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İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.

09.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:42İzmir'de yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda yaklaşık 22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, üç kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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