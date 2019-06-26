26.06.2019 14:34
Haberler » 3. Sayfa » Haber

- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiİZMİR - İzmir'de, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

- İzmir 'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İZMİR - İzmir'de, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Ekipler, bunun üzerine hemen bir çalışma başlattı. Söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir - Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu. Operasyonu yapan ekipler, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polisler, tanker sürücüsü Y.A'yı ise gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.- İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: İHA
İzmir , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:30 Pencereden düşen bebeği havada böyle yakaladı
17:28 Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
17:25 Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
17:24 Ev sahibi anahtarı alınca jiletle intihara kalkıştı
17:24 Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
17:20 Bozüyük'te yaya geçidi uygulaması yapıldı
17:20 Hadımköy'de bir plastik fabrikası alev alev yandı