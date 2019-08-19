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İzmir'de yaklaşık iki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe bulundu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen iki taş kitabe ele geçirildi.

19.08.2019 13:16 İzmir'de yaklaşık iki bin yıllık olduğu sanılan iki kitabe bulundu
İzmir'in Menemen ilçesinde yaklaşık iki bin yıllık olduğu tahmin edilen iki taş kitabe ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyrek Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ve Çiğli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleriyle düzenledikleri operasyonda yaklaşık iki bin yıllık olduğu değerlendirilen iki taş kitabe ele geçirdi.
İ.Ö, S.Ö. ve Ö.İ. gözaltına alındı.
Kitabeler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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