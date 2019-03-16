İzmir'de Yangın Çıkan Hastanedeki Elektrik Panoları Yenileniyor

Kaynak: DHA

İZMİR'de, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafodan çıkan ve binayı yoğun duman kaplayınca yaklaşık 300 hastanın tahliye edilmesine neden olan yangın sonrasında, elektrik panolarının yenilenmesi işlemine başlandı. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, yaklaşık bir ay önce yangın tatbikatı yaptıklarını, hastaları tahliye ederken bu tatbikatın kendilerine çok yararı olduğunu söyledi.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi A Blok'ta zemin katta bulunan trafo merkezinde dün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Kabloların yanmasıyla yükselen yoğun duman, içinde yemekhane ve yoğun bakım servisinin de olduğu 7 katlı binayı kapladı. Hastanenin açılmayan pencere camları kırılarak duman tahliye edildi. Binada bulunan yaklaşık 300 hasta, tüm hastane personeli ve durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla tahliye edildi. Toplam 66 hasta çevredeki hastanelere sevk edilirken, durumu iyi olanlar ise evlerine gönderildi. Tedavi gördükleri servislerde elektrik kesintisi olmayan bazı hastalar da, dumanın tahliye edilmesinin ardından tekrar servislerdeki odalarına yerleştirildi.1 AY ÖNCE YANGIN TATBİKATI YAPILMIŞTIYangın çıkan binada dün başlayan onarım çalışmaları bugün de sürüyor. Hastanenin elektrik panoları yenilenirken, cam kırıkları ve diğer çöpler de temizlendi.Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, A Blok'taki Dahiliye, Ortopedi ve Genel Cerrahi servislerinde elektrik bulunmadığı için bu servislerin şimdilik kapalı olduğunu belirterek, "Hastanemizin yüzde 80'i aktif olarak çalışıyor. Elektrik panolarındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek, aktif olmayan servislerimizi de tekrar hizmete sokacağız. Dünkü olayda profesöründen teknisyenine kadar tüm personelimiz canla başla çalışarak hastalarımızı tahliye etti. Bununla alakalı olarak yaklaşık bir ay önce tatbikat da yapmıştık ve bunun yararını gördük. Dünkü olayda herhangi bir ateş, alev yoktu. Sadece bir duman söz konusuydu ve yapmamız gerekeni gayet profesyonelce yaptık. Hastanemiz dimdik ayakta" dedi.- İzmir