Haberler » Güncel » İzmir'de yangın dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı - Haber

İzmir'de yangın dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

04.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:15İzmir'de yangın dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı
'in ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yangın dün gece saatlerinde Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Oruç Reis Caddesi bir dubleks evde meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu adresteki dubleks evde yangın çıktı. Çevre sakinleri yangını itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evde 3 kişinin ikamet ettiğini belirledi. Yangına uykuda yakalanan Deniz Tuncer (60), eşi Nevin Tuncer (55) ve oğulları Murat Cihan Tuncer'in (30) evin içinde olduğu bilgisini edinen ekipler şahısları kurtarmak için çalışma başlattı. Meydana gelen yangında evin içinde bulunan Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Deniz Tuncer ise 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
ekipleri yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi. Yangında hayatını kaybeden Nevin Tuncer ve Murat Cihan Tuncer'in cansız bedenleri, olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali İhsan Çiftçi - İsmail Hakkı Ergün/İHA)

İtfaiye, İzmir, Foça, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 Karaman'da Kariyer Planlaması konferansı - Haber
11:34 Siirt'te "kış lastiği" denetimi - Haber
11:34 Kastamonu'da öğretmenler, öğrencileri için okulu rengarenk boyadı - Haber
11:34 Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi - Haber
11:29 Mudanya'da engelsiz kahvaltı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:40:32