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İzmir'de yangın paniği: 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

04.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:41İzmir'de yangın paniği: 1 yaralı
'in ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Daire küle dönerken, evde ikamet eden şahıs hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında 1847/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Bayram (79) isimli şahıs uyurken henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen Bayram Aksu'nun ellerinde yanıklar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan Aksu, dışarı çıkarılarak sağlık ekipleri aracılığıyla Çiğli Eğitim Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken alevler içerisinde kalan daire küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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