İzmir'de yankesicilik zanlısı üç kadın tutuklandı

İzmir
'de kadınların çantalarından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu ve cüzdan çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 7 cep telefonu ve bir cüzdanın çalınması olaylarıyla ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını yankesicilik yönetimiyle gerçekleştiren 3 kadının eşkalini belirleyerek zanlıların kimlik bilgilerini tespit etti.
Güven timleriyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, S.D, S.T. ve G.İ'yi Güney
Mahallesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Özellikle çantalı kadınları hedef alarak takip eden zanlıların, mağaza, otobüs durağı, alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde değişik kılıklara girerek cep telefonu ve cüzdan çaldıkları iddia edildi.
Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından sabıkalarının bulunduğu bildirildi.
Hırsızlık anı kamerada
Şüphelilerin bir mağazada yankesicilik yöntemiyle yaptıkları hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde başörtüsü takarak kılık değiştiren şüpheli kadın, mağazadaki kalabalığı kullanarak alışveriş yapan bir başka kadına yaklaşıyor. Kadının cebindeki cep telefonunu fark ederek almaya çalışan şüpheli, ilk hamlede başarılı olamayınca takibini sürdürüyor.
Birlikte hareket ettiği diğer kadının elindeki kazakla perdelediği şüphelinin, tekrar yanaştığı kadının cebindeki cep telefonunu çaldıktan sonra elindeki tişörtle güvenlik kamerasından gizlemesi de görüntülerde yer alıyor.
Zanlının kapalı mekanda güneş gözlüğü takması da dikkati çekiyor.
Güncel
Kaynak: AA