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İzmir'de yanmış ceset bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.

11.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:13İzmir'de yanmış ceset bulundu
'in ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özcan'dan (57) alamayan arkadaşları, Özcan'ın evine gitti. Özcan'ın yanmış cesedi, evinin önünde arkadaşları tarafından bulundu. Hüseyin Özcan'ın arkadaşları, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, minderin üzerindeki cesedin yanında kolonya ve sigara izmaritleri de buldu. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

57 yaşındaki Hüseyin Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, Özcan'ın bir süredir alkol bağımlılığı tedavisi de gördüğü belirtildi. - İZMİR

Hüseyin Özcan, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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