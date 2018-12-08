İzmir'de Yanmış Kadın Cesedi Bulundu

İzmir
'in Bornova
ilçesinde toprak alanda vatandaşlar yanmış bir kadın cesedi buldu.
Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Şahin Tepesi
mevkii olarak bilinen yerde bulunan toprak alanda yanmış bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. 15-25 yaşlarında 1.50 boyundaki kadının cesedi, incelenmek üzere İzmir adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. - İZMİR
Bornova,İzmir
08 Aralık 2018 Cumartesi 23:14