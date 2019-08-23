Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kıyıda yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

23.08.2019 15:12 İzmir'de yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, kıyıda yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.
Selçuk ilçesi Pamucak mevkisindeki sahilde yaralı deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.
Bölgeye ekibiyle birlikte gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta caretta cinsi kaplumbağanın başından yaralı olduğunu belirledi.
Kaplumbağa, özel bir veteriner kliniğinde röntgeninin çekilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerinin de desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.
Kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar denize bırakılacağı bildirildi.

Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:38   "Niyetimiz teşvikler yoluyla sigortalı çalıştırmayı cazip hale getirmek"
15:38   Tekirdağ'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
15:36   Köylü kendi üretip kendi satıyor
15:36   Osmangazi'de trafik düzenlemesi
15:36   Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu: 1 ölü 1 kayıp
15:36   Son Dakika! Adalet Bakanı Gül açıkladı: Emine Bulut'u öldüren kişi en ağır cezayı alacak
15:36   Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü